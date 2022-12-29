Про це повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко.

За його словами, внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 29 грудня "є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж".

"Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла", - написав Галущенко і додав, що енергетики вже відновлюють енергопостачання.

У Кривому Розі вранці превентивно вимкнули електроенергію, а критичну інфраструктуру перевели на генератори.

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