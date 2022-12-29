Міненерго повідомило про пошкодження електромереж: найскладніша ситуація – на заході України, на Одещині та Київщині
Унаслідок масованої ракетної атаки на Україну 29 грудня зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, тож можливі аварійні вимкнення світла
Про це повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко.
За його словами, внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 29 грудня "є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж".
"Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла", - написав Галущенко і додав, що енергетики вже відновлюють енергопостачання.
- У Кривому Розі вранці превентивно вимкнули електроенергію, а критичну інфраструктуру перевели на генератори.
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