Через масовану атаку пошкоджено одну з ТЕС ДТЕК, поранено працівника
Під час масованої ракетної атаки по Україні 29 грудня окупанти поцілили в об'єкт ДТЕК, відомо про суттєве пошкодження обладнання станції
Про це поінформували в ДТЕК.
29 грудня, під час масованої ракетної атаки РФ по території України, було уражено ТЕС ДТЕК. Зазначається, що росіяни вже неодноразово гатили по цьому енергетичному об'єктові.
Під час 22 атаки на енергетичні об'єкти ДТЕК обладнання станції суттєво пошкодили, а один із працівників отримав поранення. Йому надали медичну допомогу та транспортували до лікарні.
- Нагадаємо, очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 29 грудня зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, тож можливі аварійні вимкнення світла.
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