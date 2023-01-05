У YASNO розповіли, чи можуть зараз бути відключення електроенергії поза графіками
У регіонах, які обслуговує енергетична компанія, попри систематичну подачу електрики є ризик аварійних відключень
Про це гендиректор YASNO Сергій Коваленко написав у фейсбуці.
Він зазначив, що 4 січня було першим днем, коли система працювала у повноцінних стабілізаційних графіках. Завдяки зусиллям енергетиків зараз електрики можуть відключати абонентів не групами, а використовуючи лише 5-6 черг в одній групі.
При цьому Коваленко наголосив, що можуть бути і відключення поза графіками.
"Чи можуть зараз ставатися відключення поза графіком? Так, якщо вони аварійні. І тут не потрібно дивуватися: аварії на лініях раніше ставалися, так само як і зараз. Тому уважно стежте за графіками, не вмикайте всю техніку в розетки водночас. Якщо у вас немає світла поза графіком, подивіться на сайт ДТЕК "Київські електромережі", в чому може бути причина. Якщо у вас локальна аварія - звертайтеся до колег у соціальні мережі", - порадив гендиректор компанії.
У Дніпрі обмеження такі ж, як і були 3 січня, відключення також ідуть за графіком.
- Раніше голова НЕК "Укренерго" заявляв, що атаки росіян на українську енергосистему теоретично можуть спричинити блекаут, але на практиці така ймовірність доволі низька.
- 3 січня ДТЕК ввів нові графіки стабілізаційних відключень на території Київської області. Тепер груп споживачів чотири. А новий графік відключення світла складається з 3 категорій.
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