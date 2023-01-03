На Київщині впровадили нові графіки відключень світла

Про це інформує ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі з 3 січня запровадила оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі", - пише пресслужба.

Новий графік відключення світла складається з 3 категорій:

Білий колір на графіку - світло є, періоди, коли буде забезпечуватись електропостачання.

Сірий - світла немає, відключення буде відбуватись для того, аби збалансувати енергосистему.

Світло-сірий - можливі відключення. У ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.

Також для рівномірності й почерговості відключень відтепер всі споживачі поділені на 4 групи, замість двох, як було раніше.

Нові графіки стабілізаційних відключень.

Графік починає діяти з 14:00 3 січня та найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі. Попередні графіки не діють.

У разі розбіжності реальної ситуації з графіком українців просять повідомляти про це ДТЕК - у фейсбук, на сайті або в кол-центр.

Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури. У цю ніч російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, наші захисники знищили усі.

2 січня стало відомо, що у столиці діють аварійні графіки відключення світла, унаслідок нічної російської атаки та пошкодження об'єкта енергосистеми.

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