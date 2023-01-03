На Київщині впровадили нові графіки відключень світла
Відсьогодні ДТЕК ввів нові графіки стабілізаційних відключень на території Київської області. Тепер груп споживачів буде чотири
Про це інформує ДТЕК Київські регіональні електромережі.
"Компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі з 3 січня запровадила оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі", - пише пресслужба.
Новий графік відключення світла складається з 3 категорій:
- Білий колір на графіку - світло є, періоди, коли буде забезпечуватись електропостачання.
- Сірий - світла немає, відключення буде відбуватись для того, аби збалансувати енергосистему.
- Світло-сірий - можливі відключення. У ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.
Також для рівномірності й почерговості відключень відтепер всі споживачі поділені на 4 групи, замість двох, як було раніше.
Нові графіки стабілізаційних відключень.
Графік починає діяти з 14:00 3 січня та найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі. Попередні графіки не діють.
У разі розбіжності реальної ситуації з графіком українців просять повідомляти про це ДТЕК - у фейсбук, на сайті або в кол-центр.
- Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури. У цю ніч російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, наші захисники знищили усі.
- 2 січня стало відомо, що у столиці діють аварійні графіки відключення світла, унаслідок нічної російської атаки та пошкодження об'єкта енергосистеми.
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