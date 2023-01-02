Українські захисники вночі збили 39 "шахедів", два "орлани" та ракету Х-59
У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136 по території України, наші захисники знищили усі
Про це передає пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
"У результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БПЛА знищені", - йдеться в повідомленні.
Крім того, захисники неба знищили два безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.
До відбиття нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами.
- Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури.
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