Про це передає пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

"У результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БПЛА знищені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, захисники неба знищили два безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

До відбиття нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами.

Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb