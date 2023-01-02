Про це повідомила КМВА та очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"В Києві та області працює ППО! Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Жителів просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

"На Полтавщині працює ППО! Залишаємося в укриттях. Віримо в ЗСУ", - написав Лунін.

Крім того, кореспонденти "Суспільного" передають про звуки вибухів в Дніпрі, раніше в області була оголошена повітряна тривога.

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