Київ повертається до відключень електроенергії після останніх атак росіян, - КМВА

Про це інформує в телеграмі Київська міська військова адміністрація.

"Завдяки титанічній роботі енергетиків та усіх комунальних служб, мешканці Києва мали змогу зустрічати Новий Рік зі світлом, без відключень електроенергії. Але через пошкодження об'єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що в місті діють аварійні графіки відключення світла.

На сайті ДТЕК також повідомляють: "У Києві екстрені відключення світла. Вони були застосовані, оскільки у наслідок нічної атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру столиці".

Нині енергетики працюють в посиленому режимі, аби відновити стабільну роботу електромережі.

Крім того, воду й тепло подають в штатному режимі.