Київ повертається до відключень електроенергії після останніх атак росіян, - КМВА
2 грудня у столиці діють аварійні графіки відключення світла, унаслідок нічної російської атаки та пошкодження об'єкта енергосистеми
Про це інформує в телеграмі Київська міська військова адміністрація.
"Завдяки титанічній роботі енергетиків та усіх комунальних служб, мешканці Києва мали змогу зустрічати Новий Рік зі світлом, без відключень електроенергії. Але через пошкодження об'єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що в місті діють аварійні графіки відключення світла.
На сайті ДТЕК також повідомляють: "У Києві екстрені відключення світла. Вони були застосовані, оскільки у наслідок нічної атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру столиці".
Нині енергетики працюють в посиленому режимі, аби відновити стабільну роботу електромережі.
Крім того, воду й тепло подають в штатному режимі.
- Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури. У цю ніч російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, наші захисники знищили усі.
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