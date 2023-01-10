Росіяни 46 разів за добу накривали Херсонщину з різних видів зброї, є загиблі й поранені
За минулу добу 9 січня ворожі війська 14 разів гатили по Херсону, загалом по області ворог випускав вогонь 46 разів
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Загалом 46 разів росіяни обстріляли територію Херсонщини. Херсон же потерпав 14 разів.
Вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.
Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- У ніч на 9 січня російська армія атакувала підприємство критичної інфраструктури в Херсоні, також зруйновано електропідстанцію. Вдень ворог знову обстріляв Херсон, снаряд впав на перехрестя житлового кварталу, внаслідок удару загинула одна людина.
- За даними Генштабу, на Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.
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