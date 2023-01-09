Окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, є загиблий
У понеділок, 9 січня, росіяни обстріляли Херсон, снаряд впав на перехрестя житлового кварталу, внаслідок удару загинула одна людина
Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко в телеграмі.
Зазначається, що через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку.
"Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку. Загинула 1 людина", - пише Тимошенко.
- У ніч на 9 січня російська армія атакувала підприємство критичної інфраструктури в Херсоні, також зруйновано електропідстанцію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.58Продаж 42.64
- Актуальне
- Важливе