Окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, є загиблий

Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко в телеграмі.

Зазначається, що через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку.

"Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку. Загинула 1 людина", - пише Тимошенко.

У ніч на 9 січня російська армія атакувала підприємство критичної інфраструктури в Херсоні, також зруйновано електропідстанцію.

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