Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині, поранено трьох людей
11 січня російські окупанти гатили по об'єкту критичної інфраструктури у Микільському Херсонської області. Внаслідок цього поранено трьох мирних жителів
Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у селі Микільське Білозерської громади", - пише очільник області.
Повідомляється, що об'єкт зазнав пошкоджень.
Від російських снарядів постраждало троє людей. Українці дістали поранення різного ступеня тяжкості. Їх доправлять у медзаклад для надання необхідної допомоги.
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