Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Станом на 15:28 відомо, що постраждала працівниця перинатального центру.

"Жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує", - наголосив Янушевич.

О 14:07 стало відомо про обстріл пологового будинку.

"Російські загарбники атакували перинатальний центр у Херсоні. Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр", - пише очільник області.

Повідомляється, що потужною вибуховою хвилею у дитячому відділенні вилетіли вікна, снаряд пошкодив один із кабінетів.

За попередньою інформацією, працівники, пацієнтки та діти неушкоджені.

"Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків", - додав Янушевич.

10 січня російські війська завдали удару по місту Херсон. Снаряд влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, поранений місцевий житель.

У вівторок, 10 січня, російські загарбники завдали 63 удари по території Херсонської області, унаслідок чого було пошкоджено дитячу лікарню, освітній заклад і житлові будинки.