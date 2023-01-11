Російські війська обстріляли у Херсоні пологовий будинок: постраждала працівниця
11 січня російські окупанти гатили по місту Херсон. Зафіксовані влучання у перинатальний центр, який загорівся від ворожого снаряду. Постраждала працівниця медзакладу
Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Станом на 15:28 відомо, що постраждала працівниця перинатального центру.
"Жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує", - наголосив Янушевич.
О 14:07 стало відомо про обстріл пологового будинку.
"Російські загарбники атакували перинатальний центр у Херсоні. Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр", - пише очільник області.
Повідомляється, що потужною вибуховою хвилею у дитячому відділенні вилетіли вікна, снаряд пошкодив один із кабінетів.
За попередньою інформацією, працівники, пацієнтки та діти неушкоджені.
"Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків", - додав Янушевич.
- 10 січня російські війська завдали удару по місту Херсон. Снаряд влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, поранений місцевий житель.
- У вівторок, 10 січня, російські загарбники завдали 63 удари по території Херсонської області, унаслідок чого було пошкоджено дитячу лікарню, освітній заклад і житлові будинки.
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