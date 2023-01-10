Про це заявив представник державного департаменту США Нед Прайс під час відеобрифінгу.

Він зазначив, що посилання впливу Пригожина свідчить про те, що росіяни почали застосовувати більш радикальні засоби для того, щоб перекинути свої війська в Україну. При чому більшість із цих бійців є звичайними ув'язненими, переважно засудженими за тяжкі, насильницькі злочини.

"Вони воюють в Україні, бо їм пообіцяли помилування. Це само по собі огидно. Ми вказали на те, що це пахне відчаєм. І це не змінить результат війни", - наголосив Прайс.

Також під час брифінгу Нед Прайс заявив, що США намагаються змінити поточну динаміку війни в Україні, передаючи українським Збройним Силам допомогу.

10 січня Інститут вивчення війни повідомив, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин використовує повідомлення про ситуацію в Соледарі Донецької області для зміцнення репутації своєї приватної компанії як ефективної бойової сили.