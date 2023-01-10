Держдеп: США прагнуть змінити динаміку війни в Україні наданням нового пакету допомоги
Сполучені Штати прагнуть змінити поточну динаміку війни в Україні, передаючи українським Збройним силам допомогу, зокрема БМП Bradley
Про це сказав представник державного департаменту США Нед Прайс під час відеобрифінгу, повідомляє РБК-Україна.
Він зазначив, що українські військові продемонстрували свою стійкість, що є одним з видів динаміки війни.
Ширша динаміка полягає в тому, що на українській території знаходяться тисячі російських військових і в цій ситуації Америка хоче допомогти Україні змінити стан справ, сказав Прайс.
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"Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки", - наголосив Прайс та додав, що Вашингтон надасть БМП та системи ППО Україні.
- 6 січня Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки України у сфері оборони на суму понад $3 млрд, який містить зокрема бойові машини піхоти Bradley.
- Напередодні стало відомо, що Пентагон замовив у виробника для України 14 протидронових систем VAMPIRE, які мають надійти до кінця року.
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