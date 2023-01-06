Білий дім підтвердив надання Україні нового пакету військової допомоги на $3 млрд
США надають Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 3 мільярдів доларів
Про це під час брифінгу оголосила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.
Карін Жан-Пʼєр зауважила, що про те, що саме містить новий пакет військової допомоги, пізніше розкажуть її колеги з міністерства оборони, проте пакет, за її словами, "як очікується, включатиме бойові машини Bradley, самохідні гаубиці та інше озброєння".
Вона додала, що пакет допомоги включає $225 млн на довгострокове зміцнення військового потенціалу України та модернізацію ЗСУ. Також $682 млн виділяють партнерам США на східному фланзі НАТО на закупівлю зброї.
У телеграм-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що до пакету допомоги від США увійшли "смаколики": HIMARS; MRAP; зенітні ракети Sea Sparrow; також M2 Bradley.
- Напередодні, 5 січня, офіційні особи на умовах анонімності зазначали Associated Press, що до нового пакету допомоги Україні від США увійдуть кілька десятків бойових машин Bradley
- 4 січня Байден підтвердив, що США розглядають варіант постачання БМП Bradley для України. Їх називають легкими танками. Схожу зброю Україні готові надати Франція та Німеччина – 4 січня стало відомо, що Париж передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.
- 5 січня Байден та Шольц оголосили спільний пакет озброєння для України, в який увійшли Bradley, Marder та ще одна батарея Patriot.
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