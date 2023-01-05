Про це повідомили в четвер, 5 січня, офіційні особи США, пише Associated Press.

Допомога на загальну суму близько 2,85 мільярда доларів є найбільшою в серії пакетів військового обладнання, які Пентагон вилучив зі своїх запасів для надання Україні. Він спрямований на те, щоб підтримати якомога більше українські сили протягом зимових місяців, до настання весни та початку очікуваного посилення бойових дій.

Оголошення очікується в п'ятницю, сказали чиновники, які говорили на умовах анонімності, оскільки деталі пакета не були оприлюднені.

За словами офіційних осіб США, до пакета допомоги також будуть включені HUMVEES, протимінні транспортні засоби із захистом від засідки або MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.

4 січня Байден підтвердив, що США розглядають варіант постачання БМП Bradley для України. Їх називають легкими танками. Схожу зброю Україні готові надати Франція та Німеччина – 4 січня стало відомо, що Париж передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.

Сьогодні, 5 січня, Байден та Шольц оголосили спільний пакет озброєння для України, в який увійшли Bradley, Marder та ще одна батарея Patriot.

Також сьогодні стало відомо про нову партію допомоги, яку уряд Німеччини надав Україні впродовж тижня, у яку зокрема увійшли системи боротьби з дронами, безпілотні БМП та причепи для бронетехніки.

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