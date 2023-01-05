Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Також Україні передали дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, один тягач танків Oshkosh M1070, сім гусеничних дистанційно керованих машин піхоти, 17 вантажівок 8×8, вісім розвідувальних безпілотників, 30 систем виявлення дронів, 27 датчиків для боротьби з БПЛА, одну машину швидкої допомоги, сім патрульних машин та 12 великовантажних причепів.

Окрім цього українська сторона отримала від німців 21 генератор, 32 мобільні системи опалення та 36 тис. 400 бавовняних ковдр.

Як відомо, APWKS — це система лазерного наведення для некерованих ракет Hydra 70. Комбінація системи наведення з некерованими ракетами у сумі робить точний і недорогий комплекс для удару по броньованих та неброньованих цілях. Ці системи можна встановлювати на пікапи й знищувати, як наземні, і повітряні цілі.

Нагадаємо, в уряді Німеччини після рішення Парижа про танки пообіцяли нові поставки зброї Україні.

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