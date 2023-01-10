До кінця року Україна отримає 14 протидронових систем VAMPIRE. Пентагон замовив їх у виробника
Американська компанія L3Harris Technologies отримала контракт від Пентагону на $40 млн на постачання для України 14 ракетних установок на базі пікапів
Про це йдеться на сайті виробника.
Згідно з контрактом, L3Harris встановить комплекти VAMPIRE на транспортні засоби, надані американським урядом, для оперативної бойової підтримки на полі бою в Україні. Перші чотири системи будуть поставлені до середини 2023 року, решта десять – до кінця 2023 року.
"Ми прагнемо підтримувати стратегічного партнера США з надійним потенціалом, оскільки народ України продовжує захищати свою країну і відстоювати свою незалежність", – заявив Люк Савуа, керівник підрозділу розвідки, спостереження та рекогносцировки L3Harris.
Прототип VAMPIRE, представлений Пентагону у квітні 2022 року, був обраний у серпні в межах пакета допомоги у сфері безпеки вартістю три мільярди доларів у межах Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки.
Ракетний комплекс VAMPIRE використовує високочутливі датчики для відстеження загроз, зокрема безпілотників, а потім перехоплює їх за допомогою боєприпасів з лазерним наведенням. Система спроєктована таким чином, щоб поміститися в кузові комерційного пікапа.
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- У Білому домі запевняють, що США мають підтверджений та надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік, і розбіжності між політичними силами на це не вплинуть.
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