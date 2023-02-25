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Найманець ПВК Вагнера, який утік до Норвегії, Андрій Медведєв, заарештований за напад на поліцейських в Осло

25 лютого, 2023 субота
07:35
Світ Андрій Медведєв (ПВК Вагнера)

Екскомандира відділення ПВК Вагнера Андрія Медведєва, який утік до Норвегії, заарештували за бійку біля бару в центрі Осло та насильство щодо поліцейських під час затримання

Про це поінформувала Нова газета Європа.

У журналістів опинилися документи, які свідчать, що в ніч з 21 на 22 лютого екскомандир у ПВК Вагнера уплутався в бійку в центрі норвезької столиці, після чого чинив опір затриманню і завдав ударів поліцейським.

"У середу 22 лютого 2023 року, близько 5:00 ранку, коли кілька співробітників поліції та інших правоохоронців виводили його (Медведєва - ред.) з поліцейської машини на подвір'ї центрального слідчого ізолятора, він чинив опір і вдарив ногою одного чи кількох співробітників", мовиться в ухвалі про арешт. 

За даними НГ, незадовго до цього, близько 3:20 ночі, Андрій Медведєв вступив у бійку з неназваною людиною неподалік одного з барів Осло.

Адвокат утікача Брюн'юльф Ріснес заявив, що бійка виникла внаслідок "непорозуміння після вживання алкоголю", а його підзахисний не розумів, що відбувається, коли приїхала поліція.

  • Нагадаємо, командир першого відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК Вагнера Андрій Медведєв нелегально перейшов російсько-норвезький кордон. Чоловік збирався дати свідчення щодо злочинів вагнерівців, включно із їхнім керівництвом.
  • 25 січня повідомлялося, що втікач та бойовик ПВК Вагнера Андрій Медведєв вийшов зі слідчого ізолятора в Норвегії, раніше чоловік просив політичного притулку.
  • Пізніше в Reuters поінформували, що в Норвегії правоохоронці надалі допитуватимуть  колишнього командира в ПВК Вагнера.
Кримінал
Росія
Норвегія
поліція
війна з Росією
Вагнергейт
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