Про це поінформувала Нова газета Європа.

У журналістів опинилися документи, які свідчать, що в ніч з 21 на 22 лютого екскомандир у ПВК Вагнера уплутався в бійку в центрі норвезької столиці, після чого чинив опір затриманню і завдав ударів поліцейським.

"У середу 22 лютого 2023 року, близько 5:00 ранку, коли кілька співробітників поліції та інших правоохоронців виводили його (Медведєва - ред.) з поліцейської машини на подвір'ї центрального слідчого ізолятора, він чинив опір і вдарив ногою одного чи кількох співробітників", мовиться в ухвалі про арешт.

За даними НГ, незадовго до цього, близько 3:20 ночі, Андрій Медведєв вступив у бійку з неназваною людиною неподалік одного з барів Осло.

Адвокат утікача Брюн'юльф Ріснес заявив, що бійка виникла внаслідок "непорозуміння після вживання алкоголю", а його підзахисний не розумів, що відбувається, коли приїхала поліція.