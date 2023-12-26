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Комітет парламенту Туреччини схвалив вступ Швеції у НАТО

26 грудня, 2023 вiвторок
18:25
Світ Фінляндія та Швеція

Комітет із закордонних справ турецького парламенту дав свою згоду на заявку Швеції на вступ до НАТО

Про це повідомляє АР.

Протокол про приєднання Швеції тепер має бути схвалений генеральною асамблеєю (парламентом) для останнього етапу законодавчого процесу в Туреччині. Дата не встановлена. Для ратифікації протоколу про вступ потрібно, аби рішення підтримала проста більшість учасників голосування.

Очікується, що воно відбудеться впродовж декількох тижнів, додає агенція Reuters. Після цього турецький президент Ердоган має підписати закон.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".  

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

22 грудня стало відомо, що комісія у закордонних справах парламенту Туреччини знову збереться цього тижня, щоб розглянути заявку Швеції на членство в НАТО, що є передостаннім кроком, необхідним для ратифікації.

Швеція
Туреччина
вступ до НАТО
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