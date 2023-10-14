У Стокгольмі заявили, що Туреччина більше не має вимог для членства Швеції в НАТО

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час спілкування з журналістами після саміту лідерів Об’єднаних експедиційних сил Крістерссон заявив, що у Стокгольмі "виконали свою частину роботи".

"Ми виконали свої зобов'язання щодо поліпшення співпраці з Туреччиною задля запобігання фінансуванню РПК (Робітничої партії Курдистану, яку Анкара визнає терористичною. – Ред.) або діяльності, спрямованої проти Туреччини", – сказав він.

Шведський прем’єр також розповів про "набагато кращу" співпрацю між поліцією й службами безпеки обох країн і додав, що "інші країни явно з нетерпінням чекають на ратифікацію" членства Швеції в НАТО.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.