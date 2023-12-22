У Туреччині назвали дату розгляду в парламенті заявки Швеції на членство в НАТО

Про це повідомляє Reuters.

Президент Туреччини Тайїп Ердоган подав законопроєкт про ратифікацію заявки Швеції на членство в НАТО до парламенту в жовтні, і парламентська комісія у закордонних справах почала обговорювати його 16 листопада, але відклала подальше обговорення.

Для ратифікації законопроєкт має бути схвалений комісією у закордонних справах перед тим, як він буде винесений на голосування в парламенті. Після цього Ердоган підпише його як закон, щоб завершити процес.

Ердоган заявив, що заявка Швеції на членство в НАТО і продаж Сполученими Штатами винищувачів F-16 Туреччині "пов'язані між собою", і що президент Джо Байден пообіцяв переконати Конгрес забезпечити продаж F-16, якщо Туреччина ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО.

Адміністрація Байдена підтримує продаж на суму 20 мільярдів доларів, але в Конгресі виникли заперечення щодо того, що Туреччина затримує вступ Швеції до НАТО, а також занепокоєння щодо ситуації з правами людини в Туреччині.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.