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Блінкен: Туреччина найближчим часом ратифікує членство Швеції в НАТО

7 січня, 2024 неділя
08:27
Світ Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу, 6 січня, заявив, що Туреччина погодиться на вступ Швеції в НАТО найближчими тижнями

Про це він сказав після свого візиту до Стамбула, де йшлося, переважно, про врегулювання ситуації в Газі, але і про розширення НАТО також, пише Reuters.

"У Туреччині ми також говорили про останні кроки в процесі ратифікації вступу Швеції до НАТО в найближчі тижні", - сказав Блінкен журналістам у Греції.

Водночас інших подробиць держсекретар США не надав.

Агентство нагадує, що комісія із закордонних справ парламенту Туреччини схвалила заявку Швеції минулого тижня, що стало ключовим кроком до розширення західного блоку після 19 місяців паузи. Наступний крок - голосування на загальних зборах парламенту.

Вступ Швеції в НАТО: що відомо

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО президент США Джо Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції. 14 червня 2023 року США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

У липні США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

Згодом Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".  

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Уже 26 грудня комітет із закордонних справ турецького парламенту дав свою згоду на заявку Швеції на вступ до НАТО.

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