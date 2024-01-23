Треба готуватися: голова МЗС Польщі Сікорський про погрози Путіна почати війну з НАТО

Про це він розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

Говорячи про те, що російська агресія може вийти за межі України, Сікорський наголосив, що НАТО - найсильніший військовий альянс у світі, і Росії "краще не намагатися, бо вони програють". Також він нагадав, що НАТО розпочало свої найбільші в історії навчання, в яких участь беруть близько 90 тис. військових.

"І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків і багато іншої військової техніки. Отже – ні. Ми є найсильнішим військовим альянсом на Землі. Але Україні потрібно допомогти відновити її територію, і потрібно знайти шляхи, як це зробити вчасно. Тому що час має значення", - зазначив очільник польського МЗС.

Проте він також висловив думку, що потрібно готуватися до потенційної російської атаки за межами України.

"Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, що йому варто вірити. І тому треба готуватися", - сказав Сікорський.