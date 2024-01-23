Треба готуватися: голова МЗС Польщі Сікорський про погрози Путіна почати війну з НАТО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, о потрібно звертати увагу на погрози російського диктатора Володимира Путіна і закликав країни НАТО готуватися до ймовірної загрози з боку РФ
Про це він розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.
Говорячи про те, що російська агресія може вийти за межі України, Сікорський наголосив, що НАТО - найсильніший військовий альянс у світі, і Росії "краще не намагатися, бо вони програють". Також він нагадав, що НАТО розпочало свої найбільші в історії навчання, в яких участь беруть близько 90 тис. військових.
"І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків і багато іншої військової техніки. Отже – ні. Ми є найсильнішим військовим альянсом на Землі. Але Україні потрібно допомогти відновити її територію, і потрібно знайти шляхи, як це зробити вчасно. Тому що час має значення", - зазначив очільник польського МЗС.
Проте він також висловив думку, що потрібно готуватися до потенційної російської атаки за межами України.
"Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, що йому варто вірити. І тому треба готуватися", - сказав Сікорський.
- 18 січня повідомлялося, що НАТО планує провести масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс.
- 19 січня голова військового комітету НАТО Роб Бауер висловив переконання, що цивільне населення на Заході має готуватися до "всебічної війни" з Росією.
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