Міноборони Білорусі скаржиться, що їх не запросили на "найбільше за десятиліття" навчання НАТО
Начальник департаменту міжнародного військового співробітництва міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко заявив, що НАТО порушує Віденський документ, тому що не надіслала Білорусі запрошення на військові навчання
Про це він написав у Х.
Він наголосив, що буцімто порушено положення глав V і VI Віденського документа, які передбачають надсилання інформації про навчання та запрошення до участі та спостереження.
За його словами, такий підхід не має нічого спільного з бажанням зберегти поточну архітектуру безпеки в Європі.
Ревенко також згадав Польщу, яка наприкінці лютого планує розпочати навчання, проте також не поінформувала білоруську сторону про них.
"Попри декларації про прихильність імплементації Віденського документа, дії окремих держав викликають щонайменше непорозуміння. Країни НАТО планують залучити до "найбільших за десятиліття" навчань 90 тис. солдатів, але Білорусь не отримала ні повідомлення, ні запрошення", - скаржиться Равенко.
- 18 січня стало відомо, що НАТО має намір провести в лютому масштабні військові навчання "Стійкий захисник", у яких візьмуть участь близько 90 тис. солдатів.
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