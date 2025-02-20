Генсек ОБСЄ Сінірліоглу закликав до "негайного завершення" війни в Україні шляхом дипломатії

Про це йшлося у його виступі під час відкриття зимової зустрічі ПА ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

"Мої перші слова тут сьогодні не можуть не стосуватися України. Війна, що триває, є відкритою раною на серці Європи. Вона вбила і поранила понад мільйон людей, призвела до незліченних переміщень, зруйнувала міста і села. І вона повинна закінчитися зараз. Настав час знову поставити дипломатію на перше місце", - сказав Сінірліоглу.

Генсек ОБСЄ також згадав трьох співробітників ОБСЄ, які з 2022 року перебувають у полоні РФ. Посадовець наголосив, що має намір "зробити все можливе, щоб вони повернулися до своїх родин".

"ОБСЄ багато робить в Україні, і я вірю, що ОБСЄ може багато чого зробити в майбутньому. Вона має інструменти, досвід і знання, щоб відігравати ключову роль за умови досягнення консенсусу", - додав Сінірліоглу.

При цьому під час свого виступу він жодного разу не згадав Росію – ні як порушника принципів та зобов’язань ОБСЄ, ні як агресора, який здійснив неспровоковане вторгнення на територію суверенної держави Україна.