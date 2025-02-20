Ліга конференцій: результати та розклад повторних матчів 1/16 фіналу
У четвер, 20 лютого, будуть зіграні повторні матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій
Прямі путівку в 1/8 фіналу здобули англійський "Челсі", португальська "Віторія", італійська "Фіорентина", австрійський "Рапід", шведський "Юргорден", швейцарський "Лугано", польська "Легія" і бельгійський "Серкль Брюгге".
В стикових матчах грають команди, які посіли 9-24 місця у турнірній таблиці основного раунду.
Ліга конференцій
1/16 фіналу. Повторні матчі
20 лютого
19:45 "Бетіс" (Іспанія) - "Гент" (Бельгія) (Повторний матч - 3:0)
19:45 "Гайденгайм" (Німеччина) - "Копенгаген" (Данія) (Повторний матч - 2:1)
19:45 "Олімпія" (Словенія) - "Борац Баня Лука" (Боснія і Герцеговина) (Повторний матч - 0:1)
19:45 "Пафос" (Кіпр) - "Омонія" (Кіпр) (Повторний матч - 1:1)
22:00 АПОЕЛ (Кіпр) - "Цельє" (Словенія) (Повторний матч - 2:2)
22:00 "Панатінаїкос" (Греція) - "Вікінгур Рейк'явік" (Ісландія) (Повторний матч - 1:2)
22:00 "Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Молде" (Норвегія) (Повторний матч - 1:0)
22:00 "Ягеллонія" (Польща) - "Бачка-Топола" (Сербія) (Повторний матч - 3:1)
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