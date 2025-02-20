Україна в ОАЕ представила новий бронеавтомобіль з потенціалом для додаткового навантаження до 18 тонн. Колонка Сергія Згурця

Виставка озброєнь IDEX 2025

В Об'єднаних Арабських Еміратах триває одна з найбільших виставок озброєння — IDEX 2025, яка проходить двічі на рік. Туди приїжджають найбільші компанії різних держав. На заході присутні 1100 компаній з різних континентів і країн, включаючи США, Німеччину, Францію, Туреччину та Китай. Там враховуються потреби різних країн, зважають на досвід України та бойові дії. Нашу країну представляють близько 20 компаній, серед яких стенди Спецтехноекспорта, Укрспецекспорта, NAUDI та інших окремих приватних компаній. Вперше на цій виставці свою продукцію демонструє українська компанія UkrArmoTech, яка виготовляє броньовану техніку.

Відомо, що компанія виготовляє бронемашини, які вже використовуються Силами безпеки та оборони, включаючи Збройні Сили, Національну гвардію та прикордонників. Зокрема, бронемашина GYURZA-1 добре зарекомендувала себе з погляду вимог і потреб військових, а на виставці IDEX компанія вперше демонструє машину GYURZA-02.

Бронеавтомобіль створений на спеціальній військовій підвісці, що дозволяє перевозити більшу масу корисного вантажу, а також забезпечує підвищений протимінний і протикульний захист. Машина може перевозити 10 десантників та водія. Вона здатна задовольнити потреби Сил спеціальних операцій, Збройних Сил та інших підрозділів, які покладаються на потенціал наших оборонно-промислових компаній у сфері легкої броньованої техніки.

Бойова машина GYURZA-02, Фото: Defense Express

Проблема механізації військових бригад є вкрай актуальною, тому розширення спектра бойових броньованих машин є нагальною потребою. Потенціал, який використовується на полі бою з опертям на нові технології, є вкрай важливим.

Закордонні компанії намагаються вийти на український ринок зі своїми розробками легкої броньованої колісної техніки. Проте потенціал наших виробників, які мають бойовий досвід, є значно вищим за закордонних постачальників. Важливо, щоб держава підтримувала наших виробників і шукала можливості не тільки для постачання до Збройних Сил, а й для експорту.

Участь у виставках демонструє потенціал нашої оборонної промисловості. Там знаходять нові партнери та забезпечується нова кооперація, що може бути більш ефективною та раціональною. Це створює передумови для експортних можливостей нашої продукції.

Українські виробники зазначають, що їхній потенціал значно більший за замовлення Сил безпеки та оборони, Збройних Сил, Національної гвардії тощо. Розширення експорту дозволяє забезпечити стійку роботу виробництв та надходження до країни, що є важливим джерелом посилення наших можливостей. Продукція UkrArmoTech є конкурентною і дозволить збільшити потужність наших виробників для задоволення потреб Сил безпеки та оборони.

Геннадій Хіргій, директор UkrArmoTech, розповів про бронеавтомобіль, який компанія демонструвала на виставці.

"Ми продемонстрували два свої продукти, дві машини. Наш флагман – це машина GYURZA. До лав оборони вже постачається GYURZA-1, яка служить у нашій армії та допомагає воїнам у цій війні. Нова наша розробка та більш вдосконалена версія – GYURZA-02. У цій машині ми врахували весь зворотний зв'язок, який отримали за час випуску першої моделі. Вона справила фурор на виставці, і багато відвідувачів відзначали, що це справжня бойова машина, а не просто виставковий експонат", - повідомив він.

Бойова машина GYURZA-02, Фото: Defense ExpressПорівнюючи два бронеавтомобілі, директор UkrArmoTech зазначив, що перша версія була зроблена на цивільному шасі Dodge 5500.

"Хоча ми його й підсилювали, але це була спеціальна розробка з військовим шасі, що дало новий рівень прохідності та витривалості. Мінімум машина повинна тримати 2 тонни додаткового навантаження, але під час виконання завдань це може бути 3-4 тонни. Ми врахували це у новій моделі. Основна відмінність – шасі власного виробництва з незалежною підвіскою, розроблене на можливість ваги автомобіля до 18 тонн. Хоча сама машина важить 14 тонн, вона має потенціал для додаткового навантаження до 18 тонн", - зазначив він.

Компанія оснастила машину новими зразками системи РЕБ, навігаційними системами та системами озброєння, що вдалося завдяки співпраці з партнерами. Наприклад, машина має гарний протидроновий захист, система РЕБ партнерів дозволяє перекривати до 10 частот. Також встановлено електронний модуль, який дозволяє керувати з салону автомобіля.

Під час виставки UkrArmoTech надходили різні пропозиції від потенційних закордонних покупців, деякі навіть пропонували укласти контракти та продати автомобілі вже після заходу. Але основна задача компанії, як каже Хіргій, – налагодити виробництво в Україні та постачати машини армії й підрозділам оборони України, а вже потім розглядати нові можливості для експорту.

За його словами, на виставці було дуже багато машин і компаній, які представляли свою продукцію. Конкуренція справді велика. Однак основна перевага українського виробу — це надійність у реальних бойових умовах, через постійне вдосконалення нашої продукції за потребами військових.

"На виставці було багато аналогічних машин, які мають набагато вищу ціну. Але наша GYURZA перевершує інші машини за якістю збирання. Україні перш за все потрібно звертати увагу на власних виробників, надавати їм певні преференції, допомагати розвивати власне виробництво. Водночас здорова конкуренція теж потрібна. Якщо у лави оборони терміново потрібно щось постачати, то техніка й озброєння постачаються з-за кордону. Багато постачань фінансується іноземними фондами з Європи, США та інших країн, які мають свої вимоги щодо виробника. Але, звісно, хочеться, щоб більше уваги приділяли вітчизняним виробникам", - каже директор UkrArmoTech.

Удар РФ по газовій інфраструктурі України

Проти ночі на 20 липня Російська Федерація завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України, з метою зупинити видобуток газу, необхідного для побутових потреб та опалення. Про це повідомив міністр енергетики України, зазначивши, що є пошкодження, але не уточнивши їхнє місцезнаходження.

За даними Повітряних сил, для атаки було використано 161 дрон-камікадзе та безпілотники-імітатори. Було також випущено 14 крилатих і балістичних ракет. Знищено 80 шахедів, а 78 безпілотників було локаційно втрачено, що означає, що цілей досягли лише два дрони.

Значна кількість нових російських дронів впала під впливом засобів радіоелектронної боротьби. Виявлено "шахеди" на льоду Київського водосховища, без видимих наслідків ударів засобами знищення. На кризі Київського моря чоловік знайшов цілий "шахед". Нові російські дрони, які мають вдосконалення у протидії засобам РЕБ, були вироблені на заводі завод "Купол" у російському Іжевську. Безпілотники, що були знайдені на водосховищі, доставлені до Київського інституту для проведення відповідного аналізу.

Головне управління розвідки повідомило, що ворог найближчим часом може використовувати далекобійні дрони з реактивними двигунами. Під час останніх атак їх не було зафіксовано. Проте варто готуватися до будь-яких ризиків, що формують певні завдання для нашої оборонної промисловості.