Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Україна в ОАЕ представила новий бронеавтомобіль з потенціалом для додаткового навантаження до 18 тонн. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Україна в ОАЕ представила новий бронеавтомобіль з потенціалом для додаткового навантаження до 18 тонн. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
20 лютого, 2025 четвер
21:03
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Українська оборонна компанія UkrArmoTech представила на виставці озброєнь IDEX в Абу-Дабі нову броньовану машину GYURZA-O2

Зміст

Виставка озброєнь IDEX 2025

В Об'єднаних Арабських Еміратах триває одна з найбільших виставок озброєння — IDEX 2025, яка проходить двічі на рік. Туди приїжджають найбільші компанії різних держав. На заході присутні 1100 компаній з різних континентів і країн, включаючи США, Німеччину, Францію, Туреччину та Китай. Там враховуються потреби різних країн, зважають на досвід України та бойові дії. Нашу країну представляють близько 20 компаній, серед яких стенди Спецтехноекспорта, Укрспецекспорта, NAUDI та інших окремих приватних компаній. Вперше на цій виставці свою продукцію демонструє українська компанія UkrArmoTech, яка виготовляє броньовану техніку.

Відомо, що компанія виготовляє бронемашини, які вже використовуються Силами безпеки та оборони, включаючи Збройні Сили, Національну гвардію та прикордонників. Зокрема, бронемашина GYURZA-1 добре зарекомендувала себе з погляду вимог і потреб військових, а на виставці IDEX компанія вперше демонструє машину GYURZA-02.

Бронеавтомобіль створений на спеціальній військовій підвісці, що дозволяє перевозити більшу масу корисного вантажу, а також забезпечує підвищений протимінний і протикульний захист. Машина може перевозити 10 десантників та водія. Вона здатна задовольнити потреби Сил спеціальних операцій, Збройних Сил та інших підрозділів, які покладаються на потенціал наших оборонно-промислових компаній у сфері легкої броньованої техніки. 

GYURZA-02

Бойова машина GYURZA-02, Фото: Defense Express

Проблема механізації військових бригад є вкрай актуальною, тому розширення спектра бойових броньованих машин є нагальною потребою. Потенціал, який використовується на полі бою з опертям на нові технології, є вкрай важливим. 

Закордонні компанії намагаються вийти на український ринок зі своїми розробками легкої броньованої колісної техніки. Проте потенціал наших виробників, які мають бойовий досвід, є значно вищим за закордонних постачальників. Важливо, щоб держава підтримувала наших виробників і шукала можливості не тільки для постачання до Збройних Сил, а й для експорту. 

Участь у виставках демонструє потенціал нашої оборонної промисловості. Там знаходять нові партнери та забезпечується нова кооперація, що може бути більш ефективною та раціональною. Це створює передумови для експортних можливостей нашої продукції.

Українські виробники зазначають, що їхній потенціал значно більший за замовлення Сил безпеки та оборони, Збройних Сил, Національної гвардії тощо. Розширення експорту дозволяє забезпечити стійку роботу виробництв та надходження до країни, що є важливим джерелом посилення наших можливостей. Продукція UkrArmoTech є конкурентною і дозволить збільшити потужність наших виробників для задоволення потреб Сил безпеки та оборони.

Геннадій Хіргій, директор UkrArmoTech, розповів про бронеавтомобіль, який компанія демонструвала на виставці.

"Ми продемонстрували два свої продукти, дві машини. Наш флагман – це машина GYURZA. До лав оборони вже постачається GYURZA-1, яка служить у нашій армії та допомагає воїнам у цій війні. Нова наша розробка та більш вдосконалена версія – GYURZA-02. У цій машині ми врахували весь зворотний зв'язок, який отримали за час випуску першої моделі. Вона справила фурор на виставці, і багато відвідувачів відзначали, що це справжня бойова машина, а не просто виставковий експонат", - повідомив він.

GYURZA-02

Бойова машина GYURZA-02, Фото: Defense ExpressПорівнюючи два бронеавтомобілі, директор UkrArmoTech зазначив, що перша версія була зроблена на цивільному шасі Dodge 5500. 

"Хоча ми його й підсилювали, але це була спеціальна розробка з військовим шасі, що дало новий рівень прохідності та витривалості. Мінімум машина повинна тримати 2 тонни додаткового навантаження, але під час виконання завдань це може бути 3-4 тонни. Ми врахували це у новій моделі. Основна відмінність – шасі власного виробництва з незалежною підвіскою, розроблене на можливість ваги автомобіля до 18 тонн. Хоча сама машина важить 14 тонн, вона має потенціал для додаткового навантаження до 18 тонн", - зазначив він.

Компанія оснастила машину новими зразками системи РЕБ, навігаційними системами та системами озброєння, що вдалося завдяки співпраці з партнерами. Наприклад, машина має гарний протидроновий захист, система РЕБ партнерів дозволяє перекривати до 10 частот. Також встановлено електронний модуль, який дозволяє керувати з салону автомобіля.

Під час виставки UkrArmoTech надходили різні пропозиції від потенційних закордонних покупців, деякі навіть пропонували укласти контракти та продати автомобілі вже після заходу. Але основна задача компанії, як каже Хіргій, – налагодити виробництво в Україні та постачати машини армії й підрозділам оборони України, а вже потім розглядати нові можливості для експорту.

За його словами, на виставці було дуже багато машин і компаній, які представляли свою продукцію. Конкуренція справді велика. Однак основна перевага українського виробу — це надійність у реальних бойових умовах, через постійне вдосконалення нашої продукції за потребами військових.

"На виставці було багато аналогічних машин, які мають набагато вищу ціну. Але наша GYURZA перевершує інші машини за якістю збирання. Україні перш за все потрібно звертати увагу на власних виробників, надавати їм певні преференції, допомагати розвивати власне виробництво. Водночас здорова конкуренція теж потрібна. Якщо у лави оборони терміново потрібно щось постачати, то техніка й озброєння постачаються з-за кордону. Багато постачань фінансується іноземними фондами з Європи, США та інших країн, які мають свої вимоги щодо виробника. Але, звісно, хочеться, щоб більше уваги приділяли вітчизняним виробникам", - каже директор UkrArmoTech.

Удар РФ по газовій інфраструктурі України

Проти ночі на 20 липня Російська Федерація завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України, з метою зупинити видобуток газу, необхідного для побутових потреб та опалення. Про це повідомив міністр енергетики України, зазначивши, що є пошкодження, але не уточнивши їхнє місцезнаходження.

За даними Повітряних сил, для атаки було використано 161 дрон-камікадзе та безпілотники-імітатори. Було також випущено 14 крилатих і балістичних ракет. Знищено 80 шахедів, а 78 безпілотників було локаційно втрачено, що означає, що цілей досягли лише два дрони.

Значна кількість нових російських дронів впала під впливом засобів радіоелектронної боротьби. Виявлено "шахеди" на льоду Київського водосховища, без видимих наслідків ударів засобами знищення. На кризі Київського моря чоловік знайшов цілий "шахед". Нові російські дрони, які мають вдосконалення у протидії засобам РЕБ, були вироблені на заводі завод "Купол" у російському Іжевську. Безпілотники, що були знайдені на водосховищі, доставлені до Київського інституту для проведення відповідного аналізу.

Головне управління розвідки повідомило, що ворог найближчим часом може використовувати далекобійні дрони з реактивними двигунами. Під час останніх атак їх не було зафіксовано. Проте варто готуватися до будь-яких ризиків, що формують певні завдання для нашої оборонної промисловості. 

Теги:
Новини
Світ
Україна
зброя
Сергій Згурець
військові
ЗСУ
ВПК
ОАЕ
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
зброя для України
Колонка Згурця
Світ про Україну
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Валерій Залужний
Автор Світлана Кравченко
19 лютого, 2025 середа
Залужний відповів, чи взяв би він участь у виборах в Україні
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-6.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 43.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
20 лютого
22:12
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: у Києві спрацювала ППО
22:03
Каш Патель
Сенат США затвердив Кеша Патела на посаді керівника ФБР
21:47
Росіяни вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі, є загиблий
21:33
війна діти
На Донеччині в районах примусової евакуації залишаються 65 дітей
21:24
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
У Білому домі озвучили дати візитів до США Макрона і Стармера
20:46
ООН
"Зеленський обіймає посаду після належно проведених виборів": в ООН відреагували на заяви Трампа
20:07
OPINION
блог Артур Бабенко
Захист національної ідентичності через уроки історії: як протистояти пропаганді та зросійщенню
20:01
Оновлено
Україна готова до корисної угоди з Трампом, - Зеленський за результатами зустрічі з Келлогом
19:58
мобілізація в Україні
Комітет ВР схвалив законопроєкт щодо тюремного ув'язнення представників ТЦК за мобілізацію з порушеннями
19:39
ЗАЕС
Окупована ЗАЕС залишається на одній лінії електропередачі вже понад тиждень, – МАГАТЕ
19:36
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що не підтримає продовження санкцій проти росіян і білорусів на засіданні Ради ЄС
19:22
Дональд Туск
Туск запропонував три кроки для безпеки України та Європи
19:15
Sony оголосила дату виходу другого сезону серіалу за грою The Last of Us
19:10
Екскерівника одного з державних спецекспортерів підозрюють у відмиванні грошей Укроборонпрому
19:10
Звинувачення у домаганнях: поліція почала перевірку щодо Балабана та відкрила справу з приводу Білоуса
19:04
Віктор Ляшко
COVID-19 і грип: МОЗ доручило регіонам посилити готовність лікарень
18:51
Брайан Фіцпатрік
Не можна нав'язувати Україні мирну угоду без гарантій безпеки, – конгресмен Фітцпатрік
18:49
Оператори протимінної діяльності відтепер можуть брати в оренду машини розмінування
18:45
Оновлено
Нікополь
РФ протягом дня атакувала два райони Дніпропетровщини: є загиблі й поранена
18:40
В Одесі через вибух невідомого предмета пошкоджено 3 автівки, поліція з’ясовує обставини інциденту
18:24
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Влада може приховувати низку зловживань: адвокатка Пушина про ризики нового закону про держтаємницю
18:22
Оновлено
Обстріл Херсона 20 лютого
Росія атакувала Україну ракетами, дронами і бомбами: в Одесі влучили в енергооб'єкт, у Херсоні - в багатоповерхівку, є загиблі та постраждалі
18:14
Ексклюзив
генерал Девід Петреус
Екскерівник ЦРУ Петреус не виключив того, що в майбутньому Україна повернеться до кордонів 1991 року
18:12
дрони
Міноборони запускає нову модель забезпечення ЗСУ безпілотниками
18:07
OPINION
Репресії проти опозиції — це полювання на відьом
18:02
Ексклюзив
Девід Петреус
Якщо РФ порушить можливе перемир'я, має бути дуже сильна відповідь, – екскерівник ЦРУ Петреус
18:01
Ексклюзив
З бюджету України продовжують витрачатися кошти на недоброчесних суддів, - юрист Фундації DEJURE Зелінський
17:58
Ферідун Сінірліоглу
Генсек ОБСЄ Сінірліоглу закликав до "негайного завершення" війни в Україні шляхом дипломатії
17:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
США дають чітко зрозуміти РФ, що заходять в Україну надовго, - співголова ГІ "Права Справа" Снєгирьов
17:36
світло
Укренерго 21 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу
17:32
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі Сікорський вирушив до США: говоритиме про Україну
17:16
пожежа в Сумах
У Сумах через пожежу у квартирі загинуло немовля
17:13
війна в Україні
Не миротворці: Sky News дізнався, в якому форматі може бути розміщено іноземні війська в Україні
17:11
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Географія уражень є достатньо широкою: Defense Express про серію вибухів FPV-окулярів у російських пілотів дронів
17:02
У Києві викрили зловмисників, які продавали гуманітарні авто для ЗСУ
17:01
Ексклюзив
переклад Нового Завіту українською мовою
Вийшов переклад Нового Завіту сучасною українською мовою
16:48
Оновлено
Андрій Юсов
Росія поширює фейк про підготовку Україною терактів у ЄС. ГУР пояснило, навіщо
16:45
Геннадій Труханов
Після ворожої атаки в Одесі відновлюють теплопостачання, напругу вже подали на 2 ключові котельні
16:43
Ексклюзив
Дональд Трамп
Політолог Таран пояснив, яка головна геополітична мета Трампа
16:42
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулось 59 боїв: росіяни найактивніші на Покровському та Курському напрямках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV