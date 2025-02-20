Росіяни масовано атакували газову інфраструктуру України, – Галущенко
Російська окупаційна армія в ніч на четвер, 20 лютого, масовано атакувала газову інфраструктуру України. Зокрема пошкоджень зазнали виробничі потужності
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, метою таких атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення.
Щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи. Наразі фахівці вживають всіх необхідних заходів з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання.
"У той час, як Росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують об'єкти видобутку українського газу", – написав Галущенко.
Міністр додав, що такі дії ворога вкотре засвідчують, що Росія намагається завдати болю "саме звичайним українцям – занурити в холод посеред зими". Галущенко назвав це "відвертим тероризмом".
- Звечора середи, 19 лютого, росіяни вдарили по Одесі, через що постраждала людина. Авіабомбами окупанти атакували Херсон, там серед травмованих є діти. ППО також працювала вночі у столиці.
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