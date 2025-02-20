Росіяни масовано атакували газову інфраструктуру України, – Галущенко

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, метою таких атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення.

Щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи. Наразі фахівці вживають всіх необхідних заходів з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання.

"У той час, як Росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують об'єкти видобутку українського газу", – написав Галущенко.

Міністр додав, що такі дії ворога вкотре засвідчують, що Росія намагається завдати болю "саме звичайним українцям – занурити в холод посеред зими". Галущенко назвав це "відвертим тероризмом".