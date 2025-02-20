Комітет ВР схвалив законопроєкт щодо тюремного ув'язнення представників ТЦК за мобілізацію з порушеннями
Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт щодо покарання представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію громадян з порушеннями
Про це голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного парламентського комітету Олександр Бакумов повідомив у коментарі "Українській правді".
За його словами, відповідне рішення було ухвалено 19 лютого.
Ідеться про законопроєкт №12442.
"На вчорашньому позачерговому засіданні комітету рекомендували парламенту ухвалити за основу зі скороченням строків подачі поправок та пропозицій для підготовки до другого читання на половину (з 14 до 7 днів, - ред.). Це рішення було ухвалено істотною більшістю членів комітету", - сказав нардеп журналістам.
Документ передбачає, що в разі умисного порушення під час воєнного стану порядку призову громадян на військову службу співробітник ТЦК може понести покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Водночас документ передбачає, що умисне порушення порядку проведення ВЛК, яке призвело до мобілізації непридатного громадянина або звільнення придатного від призову, під час воєнного стану карається позбавленням волі від 3 до 8 років.
- Наприкінці січня Європейська бізнес-асоціація звернулася до влади з проханням запровадити відповідальність за порушення з боку представників ТЦК, які намагаються мобілізувати заброньованих співробітників підприємств.
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