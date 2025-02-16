Теракт у Миколаєві 14 лютого: загинули троє військових Центру протимінної діяльності
Під час теракту у Миколаєві 14 лютого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик
Про це інформує пресслужба Центру протимінної діяльності.
"З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисниць своєї землі. Імена загиблих навічно закарбуються в нашій пам’яті, як символ відваги, честі та самопожертви. Військовослужбовці самовіддано забезпечували безпеку громадян України, нейтралізуючи мінну загрозу та рятуючи життя мирних жителів і своїх побратимів. Їхній внесок у захист країни неоціненний, а їхня жертовність – поза часом", - йдеться у повідомленні.
Колеги загиблих військових висловили співчуття їхнім рідним, близьким і побратимам: "Світла пам’ять героям, які не повернулися додому, але назавжди залишаться у наших серцях".
Вибух у центрі Миколаєва: що відомо
У п'ятницю, 14 лютого, у Миколаєві пролунав вибух "невідомого предмету", внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім – отримали поранення.
Згодом у мережі поширили відео, на якому видно, як поблизу військовослужбовців зупиняється жінка у червоному, після чого стається вибух.
З власних джерел "Полтавщині" відомо, що жінка, яка влаштувала теракт, приїхала до Миколаєва з Полтавської області — Горішніх Плавнів. Вона залишила в хостелі дитину, яка чекала на її повернення.
Тим часом ворожі Telegram-канали почали поширювати фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого з двома жертвами начебто був помстою працівникам ТЦК та СП загиблої жінки за мобілізацію сина.
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