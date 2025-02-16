Теракт у Миколаєві 14 лютого: загинули троє військових Центру протимінної діяльності

Вибух у центрі Миколаєва: що відомо

У п'ятницю, 14 лютого, у Миколаєві пролунав вибух "невідомого предмету", внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім – отримали поранення.

Згодом у мережі поширили відео, на якому видно, як поблизу військовослужбовців зупиняється жінка у червоному, після чого стається вибух.

З власних джерел "Полтавщині" відомо, що жінка, яка влаштувала теракт, приїхала до Миколаєва з Полтавської області — Горішніх Плавнів. Вона залишила в хостелі дитину, яка чекала на її повернення.

Тим часом ворожі Telegram-канали почали поширювати фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого з двома жертвами начебто був помстою працівникам ТЦК та СП загиблої жінки за мобілізацію сина.



