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На Донеччині в районах примусової евакуації залишаються 65 дітей

Катерина Ганжа
20 лютого, 2025 четвер
21:33
Війна з Росією війна діти

У населених пунктах Донецької області, де оголошено примусову евакуацію, досі залишаються 45 сімей, у яких виховуються 65 дітей

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Про це повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає Укрінформ.

"На сьогодні залишаються перебувати у 14 населених пунктах області 65 дітей, які підлягають обов’язковій евакуації у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками, це діти із 45 сімей", - зазначила Рижакова.

Вона розповіла, що найбільше дітей наразі залишається у Комарській сільській територіальній громаді (49 дітей, які виховуються у 35 сім’ях) та у Шахівській сільській територіальній громаді (12 дітей, які виховуються у 7 сім’ях).

За словами представниці ОВА, за останній тиждень на Донеччині евакуювали ще 44 дитини, які виховуються у 32 сім'ях.

  • Станом на початок лютого у населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, перебували 216 дітей. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Донеччина
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