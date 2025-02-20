На Донеччині в районах примусової евакуації залишаються 65 дітей

Про це повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає Укрінформ.

"На сьогодні залишаються перебувати у 14 населених пунктах області 65 дітей, які підлягають обов’язковій евакуації у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками, це діти із 45 сімей", - зазначила Рижакова.

Вона розповіла, що найбільше дітей наразі залишається у Комарській сільській територіальній громаді (49 дітей, які виховуються у 35 сім’ях) та у Шахівській сільській територіальній громаді (12 дітей, які виховуються у 7 сім’ях).

За словами представниці ОВА, за останній тиждень на Донеччині евакуювали ще 44 дитини, які виховуються у 32 сім'ях.