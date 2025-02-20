Екскерівник ЦРУ Петреус не виключив того, що в майбутньому Україна повернеться до кордонів 1991 року

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Про перемовини США та РФ

"Я симпатизую бажанню Трампа зупинити смерті, руйнування і всі жахіття війни, яка, звісно, була розпочата Росією без жодних провокацій і ведеться в особливо жорстокий і, навіть, варварський спосіб. І якщо може бути досягнута справедлива довгострокова угода, яка закінчиться припиненням вогню, я думаю, що це бажано. Я хотів би, щоб Україна змогла звільнити всю свою територію і реалізувати всі інші прагнення, які у нас були на цьому шляху", - зазначив Петреус.

Про технологічні досягнення України

Він також зауважив, що Україна, маючи значно менші ресурси як за чисельністю війська, так і за озброєнням, змогла обмежити успіхи Росії до поступових просувань. Ключем до цього він назвав "неймовірний розвиток" оборонних технологій, безпілотних повітряних, морських та наземних систем і роботів.

"Ви знаєте, зрештою, як країна, яка не має військово-морського флоту, дійсно потопила третину кораблів хваленого російського Чорноморського флоту? І відповідь проста: повітряні безпілотники, які Україна розробила, виготовила, зібрала і використовує. Це надзвичайне досягнення. І ви бачите подібні досягнення на землі, де Україна закидає тисячі дронів-смертників. Це просто не може не вражати", - сказав Петреус.

На його думку, "жодна інша країна у світі не може зробити те, що зробила і продовжує робити Україна", завдяки вдосконаленням, постійним змінам як в апаратному, так і в програмному забезпеченні.

"І це вражає таку країну, як моя. Так, ми можемо виробляти авіаносці, але майбутнє війни – це те, що відбувається тут, в Україні. І це справді величезна похвала людям, які зробили все це можливим", - наголосив Екскерівник ЦРУ.

Про можливість виходу України на кордони 1991 року

Говорячи про можливість виходу України на кордони 1991 року, Петреус зазначив, що "ніколи б цього не виключав".

"Я гадаю, що це – червона лінія в цих переговорах для української сторони, яка ніколи не поступиться російському контролю. Але угода, яка призведе до припинення вогню, на мою думку, очевидно, є дуже, дуже бажаною, незважаючи на жаль, що ми не змогли звільнити територію до кордонів 1991 року", - додав екскерівник ЦРУ.

Також він наголосив на важливості міцних гарантій безпеки для України.

"Щоб у нас не було повторення Будапештського меморандуму, коли США, Великобританія і Росія сказали, що ми забезпечимо, ми гарантуємо вашу безпеку, якщо ви відмовитеся від ядерної зброї, яка залишилася на вашій землі з тих часів, коли ви були частиною Радянського Союзу", - резюмував Петреус.