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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Якщо РФ порушить можливе перемир'я, має бути дуже сильна відповідь, – екскерівник ЦРУ Петреус

Юлія Лаврук
20 лютого, 2025 четвер
18:02
Війна з Росією Девід Петреус

Колишній директор ЦРУ та екскерівник збройних сил США в Іраку та Афганістані Девід Петреус сказав, що в разі порушення Росією можливої угоди про припинення вогню, вона має отримати "дуже сильну відповідь"

Зміст

Про це інформує кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

"В Україні точаться дискусії про миротворчі сили. Україна не потребує нікого, хто б допомагав підтримувати мир, якщо Росія припинить стріляти в Україну і продовжуватиме свої наступальні операції. Це не колишня Югославія чи Боснія і Герцеговина, де я провів рік на посаді керівника операцій миротворчих сил", – сказав Петреус.

На його думку, українські сили безпеки здатні підтримувати мир, якщо Росія припинить розв'язувати війну. Проте справжнім ключем до миру Петреус вважає наявність гарантії того, що буде зроблено, якщо Росія порушить умови можливої угоди про перемир'я. 

"Це має бути не лише військова відповідь. Вона також має включати фінансові, економічні та дипломатичні дії, такі як арешт 300 мільярдів доларів, які заморожені в європейських банках, ще жорсткіші санкції проти Росії, дипломатична ізоляція Росії й все це", – сказав екскерівник ЦРУ.

Він зазначив, що в межах можливої угоди про припинення вогню Росія має розуміти – якщо вона порушить угоду, то отримає "дуже сильну відповідь".

Петреус додав, що про це також потрібно повідомити очільника Кремля Володимира Путіна, аби він "не повертався до своєї перекрученої, спотвореної, реваншистської та ревізіоністської історії, яка привела його до спроби знову підпорядкувати Україну Росії, замість того, щоб визнати, що вона є незалежною, суверенною країною".

  • У червні минулого року Петреус попереджав Захід, що Володимир Путін не має наміру зупинятися на Україні, де його перемога означатиме війну проти НАТО.
Теги:
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Україна
Росія
ЦРУ
США
гарантії безпеки
Світ про Україну
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