Путін дуже чітко заявив про нову війну в Європі, - ексочільник ЦРУ Петреус

Про це він заявив в інтерв'ю The Sun.

За його словами, західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією, оскільки Путін "дуже чітко дав зрозуміти", що хоче принести нову війну в Європу.

Ексглава ЦРУ попередив, що світ "повинен прислухатися" до Путіна, оскільки він "говорить нам те, у що він вірить".

"Війна в Україні може поширитися на регіон, якщо Путін досягне успіху в Україні. Він не зупиниться на Україні. Молдова, очевидно, буде наступною, - пояснив він. - Після цього це може бути Литва або одна з інших країн Балтії".

Окремо Петреус зазначив, що одним із важелів, який допоможе Україні перемогти Росію, це розвиток власних технологій.

"Пам'ятайте, що те, що вони зробили в Чорному морі, було зроблено не їхніми кораблями чи моряками, а їхніми безпілотними літальними апаратами, - пояснив він. - Морські безпілотники, повітряні безпілотники і протикорабельні ракети дозволили їм потопити третину кораблів Чорноморського флоту".

Однак, на переконання Петреуса, ключ до перемоги у війні полягає в тому, щоб Україна швидко збільшила свою чисельність і військову міць - за допомогою своїх західних союзників.

"Реальність складна, і це ще одна причина, чому ми повинні робити все можливе, щоб допомогти Україні всіма можливими способами", - підсумував він.