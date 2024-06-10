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Війна з Росією: хроніка
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Путін дуже чітко заявив про нову війну в Європі, - ексочільник ЦРУ Петреус

10 червня, 2024 понедiлок
13:08
Світ генерал Девід Петреус

Колишній очільник Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Девід Петреус попередив Захід, що Володимир Путін не має наміру зупинятися на Україні, де його перемога означатиме війну проти НАТО

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю The Sun.

За його словами, західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією, оскільки Путін "дуже чітко дав зрозуміти", що хоче принести нову війну в Європу.

Ексглава ЦРУ попередив, що світ "повинен прислухатися" до Путіна, оскільки він "говорить нам те, у що він вірить".

"Війна в Україні може поширитися на регіон, якщо Путін досягне успіху в Україні. Він не зупиниться на Україні. Молдова, очевидно, буде наступною, - пояснив він. - Після цього це може бути Литва або одна з інших країн Балтії".

Окремо Петреус зазначив, що одним із важелів, який допоможе Україні перемогти Росію, це розвиток власних технологій.

"Пам'ятайте, що те, що вони зробили в Чорному морі, було зроблено не їхніми кораблями чи моряками, а їхніми безпілотними літальними апаратами, - пояснив він. - Морські безпілотники, повітряні безпілотники і протикорабельні ракети дозволили їм потопити третину кораблів Чорноморського флоту".

Однак, на переконання Петреуса, ключ до перемоги у війні полягає в тому, щоб Україна швидко збільшила свою чисельність і військову міць - за допомогою своїх західних союзників.

"Реальність складна, і це ще одна причина, чому ми повинні робити все можливе, щоб допомогти Україні всіма можливими способами", - підсумував він.

  • Начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних Сил України Сергій Голубоцов заявив, що за декілька тижнів в Україні стартують перші випробування КАБів власного виробництва.

Теги:
Україна
Захід
ЦРУ
втручання Росії
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
Росія - США
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