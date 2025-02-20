Ліга Європи: результати та розклад повторних матчів 1/16 фіналу
У четвер, 20 лютого, будуть зіграні повторні матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
На цій стадії грають клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, місця від 9-го до 24-го.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть в 1/8 фіналу, де на них вже чекають "Лаціо", "Атлетик" Більбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Айнтрахт", "Ліон", "Олімпіакос" та "Рейнджерс" - команди, які посіли 1-8 місця в основному раунді ЛЄ.
Ліга Європи
1/16 фіналу. Повторні матчі
20 лютого
19:45 "Буде/Глімт" (Норвегія) - "Твенте" (Нідерланди) (Перший матч - 1:2)
19:45 "Галатасарай" (Туреччина) - АЗ (Нідерланди) (Перший матч - 1:4)
19:45 "Рома" (Італія) - "Порту" (Португалія) (Перший матч - 1:1)
19:45 "Стяуа" (Румунія) - ПАОК (Греція) (Перший матч - 2:1)
22:00 "Андерлехт" (Бельгія) - "Фенербахче" (Туреччина) (Перший матч - 0:3)
22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Рояль Уніон СЖ" (Бельгія) (Перший матч - 2:0)
22:00 "Вікторія" (Чехія) - "Ференцварош" (Угорщина) (Перший матч - 0:1)
22:00 "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Мідтьюланн" (Данія) (Перший матч - 2:1)
Як у Лізі Європи зіграло "Динамо"
Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).
4-й тур динамівці несподівано програли "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але поступилися "Вікторії Плзень" (1:2).
У 6-му турі "Динамо" виявилося слабшим за "Реал Сосьєдад" (0:3) та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.
Лише після цього команда Олександра Шовковського зіграла в Стамбулі внічию з "Галатасараєм" (3:3) і заробила перше очко в турнірі.
У 8-му турі "Динамо" перемогло латвійський РФШ 1:0, набрало 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи на 34-му місці.
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