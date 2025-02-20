Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Ліга Європи: результати та розклад повторних матчів 1/16 фіналу
Анонс

Ліга Європи: результати та розклад повторних матчів 1/16 фіналу

Влад Дідусь
20 лютого, 2025 четвер
06:10
Футбол Рома, Артем Довбик, Ліга Європи

У четвер, 20 лютого, будуть зіграні повторні матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

Зміст

На цій стадії грають клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, місця від 9-го до 24-го.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть в 1/8 фіналу, де на них вже чекають "Лаціо", "Атлетик" Більбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Айнтрахт", "Ліон", "Олімпіакос" та "Рейнджерс" - команди, які посіли 1-8 місця в основному раунді ЛЄ.

Ліга Європи

1/16 фіналу. Повторні матчі 

20 лютого 

19:45 "Буде/Глімт" (Норвегія) - "Твенте" (Нідерланди) (Перший матч - 1:2)

19:45 "Галатасарай" (Туреччина) - АЗ (Нідерланди) (Перший матч - 1:4)

19:45 "Рома" (Італія) - "Порту" (Португалія) (Перший матч - 1:1)

19:45 "Стяуа" (Румунія) - ПАОК (Греція) (Перший матч - 2:1)

22:00 "Андерлехт" (Бельгія) - "Фенербахче" (Туреччина) (Перший матч - 0:3)

22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Рояль Уніон СЖ" (Бельгія) (Перший матч - 2:0)

22:00 "Вікторія" (Чехія) - "Ференцварош" (Угорщина) (Перший матч - 0:1)

22:00 "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Мідтьюланн" (Данія) (Перший матч - 2:1)

Як у Лізі Європи зіграло "Динамо"

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).

4-й тур динамівці несподівано програли "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але поступилися "Вікторії Плзень" (1:2).

У 6-му турі "Динамо" виявилося слабшим за "Реал Сосьєдад" (0:3) та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. 

Лише після цього команда Олександра Шовковського зіграла в Стамбулі внічию з "Галатасараєм" (3:3) і заробила перше очко в турнірі.

У 8-му турі "Динамо" перемогло латвійський РФШ 1:0, набрало 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи на 34-му місці.

Теги:
Новини
Спорт
Ліга Європи
єврокубки
Порту
Артем Довбик
Результати футбольних матчів
Рома
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-7.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 43.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
20 лютого
08:20
Дональд Трамп
"Йому варто рухатись швидше": Трамп знову назвав Зеленського "диктатором без виборів"
08:13
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони відбили 32 атаки на Покровському напрямку: загалом на фронті за добу відбулось 122 бої
08:00
OPINION
Чотири умови перемоги Залужного
07:56
Майкл Макфол експосол США у РФ
Трамп перебуває в інформаційній екосистемі, яка відображає погляди Путіна, - експосол США у РФ
07:40
Ілюстративне фото
У Єгипті вперше з 1922 року виявили гробницю фараона
07:32
Свен Кумс, Гент, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати та розклад повторних матчів 1/16 фіналу
07:22
Авіакатастрофа у США
В Аризоні зіткнулися у повітрі два літаки: є загиблі
07:10
Інфографіка
Російська військова техніка: варіанти
РФ за добу війни в Україні втратила 1190 окупантів, 14 танків і 160 БПЛА
07:03
путін трамп
Трамп: Росія "має козирі" у мирних переговорах щодо України
07:00
Аналітика
Військова допомога США
Якщо США перестануть допомагати, чи вистачить Україні зусиль Європи. Пояснюємо
06:51
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Трюдо заявив, що Канада завжди буде на захисті України
06:33
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ утримує у Чорному морі один ракетоносій
06:29
Кір Стармер
Стармер представить Трампу миротворчий план щодо України: The Telegraph поділився деталями
06:20
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
Росія атакувала ракетами, дронами та бомбами: в Одесі постраждав чоловік, у Херсоні - діти
06:10
Дональд Трамп
Третя світова війна "не так вже й далеко", але її не станеться за мого президентства, - Трамп
05:56
Дональд Трамп
Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про рідкісноземельні метали
00:57
Оновлено
Джуд Беллінгем та Ерлінг Холанд (праворуч), "Манчестер Сіті" - "Реал"
"Реал" пройшов "Ман Сіті", а ПСЖ розгромив "Брест": результати 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
00:36
Піт Геґсет
У Трампа наказали готувати скорочення бюджету Пентагону, - WP
2025, середа
19 лютого
23:36
Володимир Зеленський
Зеленський провів нові перемовини з очільниками Франції та Великої Британії про безпеку Європи
23:20
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Виборів, скоріше всього, вже точно не буде в цьому році": дипломат Чалий
22:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Українські КАБи, та як наші дрони забезпечують нафтове ембарго російським НПЗ. Колонка Сергія Згурця
22:32
Майк Волц
"Дивний спротив": радник Волц пов'язав риторику Зеленського з угодою про копалини
22:19
Емманюель Макрон
"Ми будемо виконувати всі наші обов'язки": Макрон за підсумками другої зустрічі щодо України та безпеки ЄС
21:53
Ексклюзив
ЗСУ
"Лінію фронту вирівняють по населеним пунктам Багатир і Костянтинопіль": військовий експерт Селезньов про Курахівський напрямок
21:51
Володимир Зеленський
Важливо, щоб робота з Америкою була конструктивною, - Зеленський
21:19
Оновлено
Дональд Трамп
У Європі реагують на заяву Трампа про "диктатора" Зеленського
21:17
Ексклюзив
Зеленський Трамп
Катастрофічна ситуація: дипломат Омелян про напруження між Трампом і Зеленським
20:39
Володимир Зеленський
"Не можна дати Путіну знову всіх обдурити": Зеленський і Рютте провели телефонну розмову
20:02
віце-президент США Джей Ді Венс
Віцепрезидент США Венс розкритикував Зеленського за риторику щодо Трампа
20:01
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по Куп’янську: є загиблий, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків
20:01
OPINION
Рішуча відповідь Зеленського на заяви Трампа
19:47
Гітанас Науседа
"Час діяти": президент Литви Науседа оприлюднив пропозиції підтримки України
19:45
Радослав Сікорський
Якщо проводити вибори в Україні, потрібно також і в Росії, – очільник МЗС Польщі Сікорський
19:31
Німеччина Україна
У Німеччині заявили про прогрес в інтеграції українців на ринку праці
19:31
iPhone 16e
Apple презентувала iPhone 16e, який працює на чипі А18
19:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Відновивши деякі позиції, ми рухаємося вперед, відтискаючи противника назад: "Шершні Довбуша" про Покровський напрямок
19:21
Катаріна Матернова
Вибори в Україні можна провести, коли більше не буде підстав для продовження воєнного стану, – посол ЄС Матернова
19:15
Ексклюзив
Кримські татари
Для Росії дуже важливо, щоб усі кримські татари покинули Крим, - Чубаров
19:08
Ексклюзив
Володимир Зеленський
"Вигадані цифри": політолог Гарань заявив, що Трамп не знає реальних рейтингів Зеленського
19:05
Ольга Стефанішина
"Зарано говорити стосовно конкретних посад": Стефанішина щодо висування представника від Європи для мирних переговорів з США і РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV