Окупанти вдарили артилерією по Нікополю: двоє загиблих
Російська армія обстріляла з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок цього загинули дві людини, є постраждала
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що внаслідок російського удару важкою артилерією по місту загинули дві людини. Також осколкові поранення отримала 39-річна жінка. Їй надали медичну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.
Крім цього, внаслідок атаки у Нікополі пошкоджені промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі, автівки. Понівечений приватний будинок.
"Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили", - йдеться у дописі.
- Протягом дня під ворожими обстрілами були два райони Дніпропетровської області. На Синельниківщині російська окупаційна армія поранила дівчину.
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