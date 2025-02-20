Окупанти вдарили артилерією по Нікополю: двоє загиблих

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що внаслідок російського удару важкою артилерією по місту загинули дві людини. Також осколкові поранення отримала 39-річна жінка. Їй надали медичну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.

Крім цього, внаслідок атаки у Нікополі пошкоджені промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі, автівки. Понівечений приватний будинок.

"Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили", - йдеться у дописі.