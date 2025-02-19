РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: постраждала 20-річна дівчина
Протягом дня під ворожими обстрілами були два райони Дніпропетровської області. На Синельниківщині російська окупаційна армія поранила дівчину
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Межівській громаді, що на Синельниківщині, через безпілотник противника постраждала 20-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу", - написав він і додав, що дівчина надалі лікуватиметься вдома.
Також у районі було пошкоджено приватний будинок і господарську споруду.
У Нікопольському районі дісталося райцентру, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадам. Окупанти атакували район артилерією, дронами-камікадзе, а також скидали боєприпаси з БПЛА.
"У населених пунктах понівечені інфраструктура, 4 оселі місцевих, гараж і 2 авто. Зачепило газогін та лінію електропередачі", - поінформував Лисак.
За його даними, тут обійшлося без жертв і поранених.
- 17 лютого РФ атакувала Нікопольщину артилерією та БПЛА, внаслідок чого було поранено 6 людей.
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