РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: постраждала 20-річна дівчина

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Межівській громаді, що на Синельниківщині, через безпілотник противника постраждала 20-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу", - написав він і додав, що дівчина надалі лікуватиметься вдома.

Також у районі було пошкоджено приватний будинок і господарську споруду.

У Нікопольському районі дісталося райцентру, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадам. Окупанти атакували район артилерією, дронами-камікадзе, а також скидали боєприпаси з БПЛА.

"У населених пунктах понівечені інфраструктура, 4 оселі місцевих, гараж і 2 авто. Зачепило газогін та лінію електропередачі", - поінформував Лисак.

За його даними, тут обійшлося без жертв і поранених.