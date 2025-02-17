Росіяни вдарили дроном по Нікопольщині: постраждали п'ятеро людей
Уранці понеділка, 17 лютого, російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по Червоногригорівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області, унаслідок чого п’ятеро людей зазнали поранень
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У результаті обстрілу постраждали жінки 36, 57, 60, 71 років та 62-річний чоловік.
Одну з потерпілих госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.
Також у громаді пошкоджені АЗС та автівка.
- Цієї ночі через атаку ворожих дронів на Запоріжжі сталося загоряння нежитлової будівлі, на Полтавщині пошкоджено будинки, у Сумах зруйновано СТО, а в Харкові і на Київщині є потерпілі. Детальніше про наслідки нічної атаки читайте за посиланням.
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