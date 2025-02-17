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Росіяни вдарили дроном по Нікопольщині: постраждали п'ятеро людей

Світлана Кравченко
17 лютого, 2025 понедiлок
12:52
Війна з Росією

Уранці понеділка, 17 лютого, російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по Червоногригорівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області, унаслідок чого п’ятеро людей зазнали поранень

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У результаті обстрілу постраждали жінки 36, 57, 60, 71 років та 62-річний чоловік. 

Одну з потерпілих госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Також у громаді пошкоджені АЗС та автівка.

  • Цієї ночі через атаку ворожих дронів на Запоріжжі сталося загоряння нежитлової будівлі, на Полтавщині пошкоджено будинки, у Сумах зруйновано СТО, а в Харкові і на Київщині є потерпілі. Детальніше про наслідки нічної атаки читайте за посиланням.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
безпілотник
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