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РФ запустила по Україні дрони: ситуація ввечері 16 лютого
Увечері 16 лютого російська армія атакує територію України ударними БПЛА
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Про це повідомляють Повітряні сили.
О 20:46 військові попередили про загрозу російських дронів для Харківської області.
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