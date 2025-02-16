Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ запустила по Україні дрони: ситуація ввечері 16 лютого

РФ запустила по Україні дрони: ситуація ввечері 16 лютого

Катерина Єсікова
16 лютого, 2025 неділя
20:54
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Увечері 16 лютого російська армія атакує територію України ударними БПЛА

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 20:46 військові попередили про загрозу російських дронів для Харківської області.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
ППО
безпілотник
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-7.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 43.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
16 лютого
21:16
Ілюстративне фото
Європейські лідери під час зустрічі у Парижі обговорять автоматичний вступ України в НАТО у разі порушення Росією перемир’я, - The Guardian
20:57
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Миколаєві ударом росіян по ТЕЦ повністю знищено електрогенерацію
20:44
Ексклюзив
росія, Китай
"Поки в Росії і Китаї авторитарний режим, вони будуть довіряти більше один одному, ніж Вашингтону": експерт Єфремов
20:36
Євген Рогачевський з сином
Гітарист з гурту "ВВ" Рогачевський розповів про службу в ЗСУ разом зі своїм сином
20:31
Саудівська Аравія
Україну не запрошено на американо-російські консультації у Саудівській Аравії, - BBC News
20:11
Ексклюзив
сектор Гази
"Реалізувати ідею створення двох держав": міжнародник Семиволос про вирішення питання з палестинцями у Газі
20:09
Огляд
Вибух на підстанції
Атака на Липецьк, вибух у Московській області та пожежа у Калузькій області РФ: де у ворога вибухало та палало цього тижня
20:04
OPINION
Криза дитячого читання як частина освітньої кризи
19:44
Оновлено
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Мюнхенська безпекова конференція-2025. День третій. Головні події і заяви
19:43
Оновлено
Білий Дім
З'явився перелік питань Білого дому до країн ЄС щодо гарантій безпеки для України
19:21
Путін не хоче припинення війни, але трохи боїться Трампа, - Зеленський
18:49
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп прагне припинити вогонь в Україні до 20 квітня, - Bloomberg
18:40
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Марк Рютте
Мудрість українців вплинула на політику США у цій війні, - Безсмертний
18:34
ЗСУ загиблі
Україна втратила на війні з РФ понад 46 тис. захисників, - Зеленський
18:14
Радослав Сікорський
Команда Трампа поділилася з союзниками в Європі "нестандартними", але обнадійливими планами щодо України, - Сікорський
18:04
Володимир Зеленський
Зеленський: я ніколи не прийму мирну угоду, укладену США та Росією без України
18:02
OPINION
блог Олександр Краєв
Чому ленд-ліз — дуже трампівська тема
18:00
Петро Порошенко
Вибори відбудуться 26 жовтня 2025 року. Не виключено, що усі одночасно, - Порошенко
17:53
ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 79 боєзіткнень: найбільше боїв зафіксували на Покровському та Новопавлівському напрямках
17:43
Огляд
"Скат-350М"
Зупинити важко, але можна: що таке російський БПЛА "Скат" і як із ним боротися
17:25
Інтерв’ю
Зеленський Трамп
Угодою про ресурси Трамп визнав, що незалежна Україна відповідає інтересам США, - експерт Фрід
17:17
новини Львівщини
Росіяни вдарили з артилерії по Херсону, є постраждала
17:06
Українська урядова делегація прибула до Саудівської Аравії: готують візит Зеленського
16:38
По 100 людей на день: у 28-й бригаді приймають заявки від тих, хто відгукнувся на проєкт "Контракт 18-24"
16:36
Ексклюзив
"Тут може бути декілька висновків": колишній головний військовий прокурор Чумак про успіхи ЗСУ біля Покровська
16:28
окупанти Маріуполь
Окупанти розпочали демонтаж історичного центру Маріуполя під виглядом "відновлення"
16:07
OPINION
Жеваго, GPT чат-бот та санкції
15:53
Ексклюзив
інтерни на передовій
Не розумію, як у воюючій країні можуть бути платні військові кафедри, - волонтерка Корчинська
15:34
"Україна готова до створення спільних підприємств": Умєров зустрівся із гендиректором Rheinmetall Паппергером
15:26
президент Фінляндії Александр Стубб
Президент Фінляндії Стубб окреслив три етапи досягнення миру в Україні
15:23
Google
Google співпрацює з автократичними режимами в усьому світі, включно з Кремлем, - розслідування Observer
15:21
ожеледиця
Жовтий рівень небезпеки: ДСНС попередила українців про ожеледицю 17 лютого
15:04
Андрій Єрмак
Єрмак: доки ми не напрацюємо план, зустрічей з росіянами не буде
14:32
Аліса Вайдель
"Ми більше не конкурентоспроможні": кандидатка в канцлери Німеччини Вайдель пояснила, чому AfD хоче відновити зв'язки з РФ
14:21
ППО
Протягом тижня Сили ППО збили у небі над Україною 852 засоби повітряного нападу противника
14:18
зима_кіт
Коли в Україну прийде потепління: прогноз від Наталки Діденко
14:05
OPINION
Сценарію "посередині" для війни немає
14:01
Перший в Україні фільм про бойовий стрес: режисер та військовий Сергій "Гора" Нагорний презентував стрічку "Виднокрай"
13:55
напад з ножем
В Австрії сирієць влаштував різанину в центрі міста Віллах: загинув підліток, поранено 5 перехожих
13:53
Баскетболіст "Дніпра" Володимир Конєв
Баскетболіста збірної України Конєва затримав ТЦК під час виїзду на матч до Латвії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV