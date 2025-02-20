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Окупована ЗАЕС залишається на одній лінії електропередачі вже понад тиждень, – МАГАТЕ

Юлія Юліна
20 лютого, 2025 четвер
19:39
Війна з Росією ЗАЕС

Тимчасово окупована Запорізька АЕС з 11 лютого перебуває на єдиній зовнішній лінії електропередачі після того, як резервна лінія була пошкоджена росіянами

Зміст

Про це 20 лютого повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Там назвали ситуацію з ядерною безпекою "надзвичайно крихкою".

"Запорізька атомна електростанція все ще потребує надійного зовнішнього електропостачання для цілей охолодження, навіть попри те, що її шість реакторів зупинені вже понад два роки. Вразливість зовнішньої енергетичної ситуації залишається серйозним джерелом занепокоєння щодо ядерної безпеки", - зазначив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У пресслужбі зазначили, що команда МАГАТЕ на ЗАЕС продовжує збирати додаткову інформацію щодо стану її резервного електропостачання.

Місія МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, почула вибух поблизу станції 12 лютого, що збіглося з непідтвердженими повідомленнями про атаку безпілотника приблизно за 300 метрів від майданчика, а протягом останнього тижня продовжувала чути інші щоденні вибухи на різних відстанях від ЗАЕС.

"Повідомлень про пошкодження на майданчику не надходило", – йдеться у повідомленні.

МАГАТЕ також зазначає, що продовжує домовлятися з українською та російською сторонами про ротацію місії.

  • 5 лютого Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відклало ротацію місії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.
  • Міненерго повідомляло, що внаслідок ворожих атак 11 лютого було знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.
Теги:
Новини
Україна
окупанти
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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