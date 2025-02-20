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Екскерівника одного із державних спецекспортерів підозрюють у відмиванні грошей Укроборонпрому

Катерина Ганжа
20 лютого, 2025 четвер
19:10
Кримінал

Співробітники НАБУ і САП викрили колишнього керівника одного із державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей концерну "Укроборонпром"

Зміст

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Правоохоронці виявили, що підозрюваний колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом "агентських послуг" з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує 46 мільйонів доларів. 

Зазначається, що частина цих коштів (щонайменше 13 мільйонів євро) була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного. 

Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:

  • вілла – 86 млн грн;
  • виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
  • ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.

Повідомляється, що французький суд наклав арешт на згадане майно, а НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

"Для приховування походження коштів використовувалися банківські рахунки в різних країнах, що вимагало міжнародної співпраці в межах розслідування. 20 лютого 2025 року експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн. Досудове слідство триває", - зазначили в НАБУ.

У відомстві не називають імені фігуранта, однак Суспільне із посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про колишнього гендиректора "Укрспецекспорту" Дмитра Перегудова.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • На Буковині повідомили про підозру посадовцю газорозподільного підприємства. Його підозрюють у відмиванні 6 млн грн доходів, одержаних злочинним шляхом. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Франція
Укроборонпром
НАБУ
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