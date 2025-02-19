Британія може надати Україні винищувачі Typhoon у разі припинення вогню, - The Times

Про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела.

За даними видання, британські міністри обговорювали шляхи забезпечення гарантій безпеки без необхідності розміщення великої кількості військ в Україні.

Одне високопоставлене джерело в уряді заявило, що місія "повітряної поліції" має сенс, хоча для цього знадобиться значна кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони для їх захисту.

"Теоретично, десятки Typhoon могли б перебувати в стані готовності до будь-яких російських атак, в той час як менший миротворчий контингент військ з Великої Британії та інших європейських країн забезпечував би захист на землі", - йдеться у повідомленні.

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.