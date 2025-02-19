Британія може надати Україні винищувачі Typhoon у разі припинення вогню, - The Times
Велика Британія готова відправити в Україну винищувачі Typhoon після досягнення угоди про припинення вогню
Про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела.
За даними видання, британські міністри обговорювали шляхи забезпечення гарантій безпеки без необхідності розміщення великої кількості військ в Україні.
Одне високопоставлене джерело в уряді заявило, що місія "повітряної поліції" має сенс, хоча для цього знадобиться значна кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони для їх захисту.
"Теоретично, десятки Typhoon могли б перебувати в стані готовності до будь-яких російських атак, в той час як менший миротворчий контингент військ з Великої Британії та інших європейських країн забезпечував би захист на землі", - йдеться у повідомленні.
Миротворчі війська в Україні. Що відомо
Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.
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