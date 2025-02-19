Українська ППО вночі знищила 106 зі 167 російських дронів
У ніч проти середи, 19 лютого, російські загарбники вчергове атакували Україну безпілотниками та ракетами. Оборонці неба знищили 106 ворожих повітряних цілей
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначається, з 20:00 18 лютого росіяни випустили по Україні 167 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово й Приморсько-Ахтарськ РФ.
Також ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині з Воронезької області.
Станом на ранок 19 лютого відомо про збиття 106 ударних дронів РФ у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
Крім того, ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
- Через нічну атаку РФ в частині Одеси зникли світло, вода й опалення. У місті постраждали 4 людей. Також наслідки атаки росіян фіксують у Запоріжжі та Харкові, у Києві спрацювала ППО.
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