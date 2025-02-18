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Від початку доби на фронті відбулось 109 боїв: третина - на Покровському напрямку

Марія Науменко
18 лютого, 2025 вiвторок
16:33
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Від початку доби 18 лютого на російсько-українському фронті відбулось 109 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 8 - тривають досі

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Заріччя Чернігівської області; Угроїди, Новодмитрівка, Вовківка, Дружба Сумської області. Противник завдав авіаудару по Грем’ячці, що на Чернігівщині.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку авіаудару зазнала Черкаська Лозова. 
 
На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили 13 атак поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.
   
На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку відбулось два боєзіткнення поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного, одну з трьох атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки, дев’ять атак тривають, ще шість штурмів загарбників наші захисники вже відбили.  

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 33 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надеждинка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Дачне, Шевченко та Улакли. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак, вісім боєзіткнень ще тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 13 штурмових дій ворожих військ, ще два боєзіткнення наразі тривають. Противник намагається просуватись в районах Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку противник 11 разів намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя. Шість атак ворога вже відбито нашими захисниками, ще п’ять - продовжуються. Авіація російських терористів завдала ударів КАБами по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають одну атаку в районі Малих Щербаків. НАРами ворог атакував П’ятихатки.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбивали 6 ворожих атак, чотири бойові зіткнення ще тривають досі, також авіація загарбників завдала 14 ударів, скинувши при цьому 17 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

  • 17 лютого на російсько-українському фронті сталося 139 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили 55 ворожих штурмів на Покровському напрямку і 23 – на Новопавлівському.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
окупанти
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