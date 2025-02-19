На дні Балтійського моря знайшли 100 кг кокаїну: правоохоронці затримали 7 підозрюваних
Співробітники Морського відділу прикордонної служби Польщі виявили на дні Балтійського моря щонайменше 100 кг кокаїну. В ході операції було затримало 7 підозрюваних
Про це повідомляє Морський відділ Прикордонної служби Польщі.
Зазначається, що наркотичні речовини були вилучені з морського дна в районі Гданської затоки. Паралельно проведені реалізаційні заходи за встановленими місцезнаходженням учасників угруповання дозволили вилучити докази вчиненого злочину, в тому числі наркотичні речовини в значних обсягах.
Як встановили правоохоронці, вартість вилученого кокаїну на чорному ринку може становити до 60 мільйонів злотих.
Затриманих звинуватили в участі в організованій злочинній групі, збуті великих партій наркотиків та їх ввезенні на територію Польщі, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 20 років.
- У жовтні 2024 року Військово-морські сили Мексики вилучили найбільшу за всю історію країни партію наркотиків вартістю 100 мільйонів доларів.
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