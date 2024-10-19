Найбільша за всю історію країни: у Мексиці вилучили партію наркотиків на $100 млн
Військово-морські сили Мексики у п'ятницю, 19 жовтня, під час морської операції вилучили найбільшу за всю історію країни партію наркотиків вартістю 100 мільйонів доларів
Про це пише DW.
"Це найбільша кількість наркотиків, вилучених під час морської операції, безпрецедентної в історії інституції", - заявили у ВМС Мексики.
Зазначається, що загалом було вилучено 8,4 тонни наркотиків невстановленого типу на суму у понад 2 мільярди песо (100 мільйонів доларів).
Крім того, військові затримали 23 людини, вилучили 8 700 літрів палива та шість човнів. Операція відбулася біля узбережжя Тихого океану поблизу портового міста Ласаро-Карденас.
Наркотики були розподілені між п’ятьма катерами та однією швидкісною субмариною.
- У серпні у болгарському порту Бургаса митники виявили майже пів тонни героїну. Це стало найбільшим вилученням партії наркотиків в історії регіону.
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