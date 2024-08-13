Найбільше вилучення в історії країни: у Болгарії виявили партію героїну на €35 млн
У болгарському порту Бургаса митники виявили майже пів тонни героїну. Це стало найбільшим вилученням партії наркотиків в історії регіону
Про це повідомляє Novinite.
Зазначається, що всього було виявлено 436 кг героїну, розфасованого в 434 пакунках.
Орієнтовна вулична вартість наркотиків становить близько 70 млн левів (35 млн євро).
Сам героїн був захований у вантажному причепі з казахською реєстрацією, який наприкінці липня прибув морем за маршрутом з Киргизстану через Батумі до Бургаса, а потім мав продовжити рух до грецького Александруполіса.
Причеп, який мав перевозити кабелеукладальні машини, викликав підозру через незвично тривале перебування в порту.
- Також нещодавно шведська митниця конфіскувала близько 1,4 тонни кокаїну в порту поблизу Стокгольма, що стало одним з найбільших в історії країни вилучень наркотику.
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