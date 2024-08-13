Найбільше вилучення в історії країни: у Болгарії виявили партію героїну на €35 млн

Про це повідомляє Novinite.

Зазначається, що всього було виявлено 436 кг героїну, розфасованого в 434 пакунках.

Орієнтовна вулична вартість наркотиків становить близько 70 млн левів (35 млн євро).

Сам героїн був захований у вантажному причепі з казахською реєстрацією, який наприкінці липня прибув морем за маршрутом з Киргизстану через Батумі до Бургаса, а потім мав продовжити рух до грецького Александруполіса.



Причеп, який мав перевозити кабелеукладальні машини, викликав підозру через незвично тривале перебування в порту.