Одне з найбільших вилучень в історії Швеції: у порту біля Стокгольма конфіскували близько 1,4 тонни кокаїну

Про це повідомляє АР.

За словами офіційного представника митниці Стефана Граната, наркотики були виявлені 18 квітня в контейнері в порту Нюнесхамн, що на південь від Стокгольма. За підозрою в причетності до перевезення заарештували шістьох чоловіків.



Гранта зазначив, що це одне з найбільших вилучень за всю історію, а митниця все ще чекає на точну цифру знайденої кількості наркотику. На думку представника митниці, наркотики, ймовірно, призначалися для європейського ринку, а Швеція була лише транзитною країною.

"Ще 5-10 років тому було дуже незвично вилучати лише 100 кілограмів", - сказав Гранат.



Обсяг кокаїну, вилученого шведською митницею, досяг піка у 2022 році, коли було конфісковано 822 кілограми. Це на понад 300 кілограмів більше, ніж попередній рекорд, встановлений у 2018 році.