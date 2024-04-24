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Одне з найбільших вилучень в історії Швеції: у порту біля Стокгольма конфіскували близько 1,4 тонни кокаїну

24 квітня, 2024 середа
07:39
Світ карабінери, кокаїн

Шведська митниця минулого тижня конфіскувала близько 1,4 тонни кокаїну в порту поблизу Стокгольма. Це стало одним з найбільших в історії країни вилучень наркотику

Про це повідомляє АР.

За словами офіційного представника митниці Стефана Граната, наркотики були виявлені 18 квітня в контейнері в порту Нюнесхамн, що на південь від Стокгольма. За підозрою в причетності до перевезення заарештували шістьох чоловіків.

Гранта зазначив, що це одне з найбільших вилучень за всю історію, а митниця все ще чекає на точну цифру знайденої кількості наркотику. На думку представника митниці, наркотики, ймовірно, призначалися для європейського ринку, а Швеція була лише транзитною країною.

"Ще 5-10 років тому було дуже незвично вилучати лише 100 кілограмів", - сказав Гранат.

Обсяг кокаїну, вилученого шведською митницею, досяг піка у 2022 році, коли було конфісковано 822 кілограми. Це на понад 300 кілограмів більше, ніж попередній рекорд, встановлений у 2018 році.

  • Нещодавно у водія вантажівки в північно-західному грецькому порту міста Ігумениця берегова охорона вилучила партію кокаїну на суму понад 2 млн євро.

Теги:
Кримінал
Швеція
кокаїн
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