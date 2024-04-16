Поліція Греції у вантажівці виявила майже 60 кг кокаїну вартістю понад €2 млн
У водія вантажівки в північно-західному грецькому порту міста Ігумениця берегова охорона вилучила партію кокаїну на суму понад 2 млн євро
Про це повідомляє Ekathimerini.
За словами представників берегової охорони, пошуковий пес виявив у вантажівці приховане відділення, в якому були 54 пакунки кокаїну загальною вагою 59 кілограмів.
Зазначається, що наркотичні речовини були вивантажені із судна, яке прибуло з Італії.
Берегова охорона Ігумениці конфіскувала у водія вантажівки виявлений кокаїн на суму 2 085 300 євро разом з автомобілем та двома мобільними телефонами.
- У березні правоохоронці Болівії вилучили партію кокаїну вагою понад 7,2 тонни, яка на чорному ринку коштувала б понад $451 мільйон. Цей вилов наркотиків став другим за обсягом в історії країни.
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