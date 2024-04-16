Поліція Греції у вантажівці виявила майже 60 кг кокаїну вартістю понад €2 млн

Про це повідомляє Ekathimerini.

За словами представників берегової охорони, пошуковий пес виявив у вантажівці приховане відділення, в якому були 54 пакунки кокаїну загальною вагою 59 кілограмів.

Зазначається, що наркотичні речовини були вивантажені із судна, яке прибуло з Італії.

Берегова охорона Ігумениці конфіскувала у водія вантажівки виявлений кокаїн на суму 2 085 300 євро разом з автомобілем та двома мобільними телефонами.