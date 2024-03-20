Друга за обсягом партія в історії: у Болівії вилучили кокаїн на $451 млн, який мав потрапити до Бельгії
Правоохоронці Болівії вилучили партію кокаїну вагою понад 7,2 тонни, яка на чорному ринку коштувала б понад $451 мільйон. Цей вилов наркотиків став другим за обсягом в історії країни
Про це пише Reuters з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Болівії Едуардо дель Кастільо.
За словами міністра, партія кокаїну більш як 7,2 тонни завважки мала бути відправлена до Бельгії.
"Якщо врахувати ціну цих контрольованих речовин у країні прямування, то йдеться про торгівлю наркотиками більш як на $451 мільйон", - сказав дель Кастільо.
Він додав, що вантаж наркотиків конфіскували під час спецоперації у гористому регіоні Пісіга, що на кордоні між Болівією та Чилі.
Як пише Reuter, наркотики були заховані у двох вантажівках, які перевозили металолом, що мав піти на експорт до Європи з чилійських портів на Тихому океані.
За словами голови МВС Болівії, наркоторговець зміг втекти до США, оскільки інформація про спецоперацію потрапила до ЗМІ.
- У лютому у Великій Британії заявили про вилучення партії кокаїну вагою 5,7 тонни в порту на півдні Англії. Це вважається найбільшим вилученням наркотиків класу А у Сполученому Королівстві.
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